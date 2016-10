Six Day Series: Eurosport sichert sich TV-Rechte für Radsport

Eurosport kauft weiterhin fleißig TV-Rechte ein. Dieses Mal stockt der Sender sein Repertoire in Sachen Radsport auf und bringt die Six Day Series ins deutsche Fernsehen.



Sportarten, um die sich andere Sender viel zu wenig oder gar nicht kümmern, haben bei Eurosport ein Zuhause. Mit dem Radsport verbindet den Sender bereits seit geraumer Zeit so einiges, weshalb er sich auch den Beinamen "Home of Cycling" verdient hat. Nun sichert sich Eurosport weitere und vor allem exklusive TV-Rechte im Bereich des Radsports.