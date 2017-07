"Six": Navy Seals im Einsatz bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video will noch im Juli die Dramaserie "Six" seinen Nutzern zur Verfügung stellen. Das Besondere: Das Drama rund um die Navy Seals beruht auf einer wahren Geschichte.



Die erste Staffel von "Six" feiert Serienpremiere in Deutschland. Am 28. Juli lüftet Amazon Prime Video den Vorhang für die Drama-Folgen. Sowohl auf Deutsch als auch in der englischen Originalfassung können Zuschauer einschalten.