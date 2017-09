Sixx: Noch mehr Sextalk mit Paula Lambert

"Sex sells" denken sich auch sixx und ProSiebenSat.1 und zeigen schon bald zwölf neue Folgen mit der "Sexpertin" Paula Lambert in "Paula kommt! Sex und gute Nacktgeschichten".



Der Sextalk von Paula Lambert kommt anscheinend gut an, denn ProSiebenSat.1 TV und Sixx bauen den seit 2016 bestehenden Exklusivvertrag um das Paula-Lambert-Produktuniversum weiter aus. Ab dem 4. Oktober soll immer mittwochs eine neue Folge von "Paula kommt! Sex und gute Nacktgeschichten" beim Sender Sixx zu sehen sein.