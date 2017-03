Sixx zeigt "Scream Queens" als Free-TV-Premiere

Der Sender Sixx hat sich die Horror-Comedy-Serie "Scream Queens" gesichert und bringt dies Ende März als Free-TV-Premiere ins deutsche Fernsehen.



13 Episoden umfasst die erste Staffel der Horror-Comedy-Serie "Scream Queens". Diese strahlt der Sender Sixx ab 30. März immer donnerstags um 21.10 Uhr aus. Die hochkarätig besetzte Serie feiert damit ihre Free-TV-Premiere in Deutschland.