Ski alpin und Biathlon live bei ARD und ZDF

Wintersport ist nach wie vor wichtiger Bestandteil des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. ARD und ZDF liefern in den kommenden Tagen vom Ski alpin und Biathlon zahlreiche Live-Übertragungen.



In den kommenden Tagen hält der Wintersport zahlreiche Highlights bereit. Das ZDF bietet ein reiches Angebot an Live-Übertragungen im Bereich Ski alpin und Biathlon. Vor allem die alpine Ski-WM 2017 vom 6. bis 19. Februar steht im Interesse der Zuschauer. Live aus St. Moritz überträgt der Sender deshalb in der ersten WM-Woche den Super-G sowie die Abfahrt und die alpine Kombination der Damen und Herren.