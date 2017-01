"Skin Wars": A&E lädt zum Bodypainting-Wettbewerb

Die A&E-Serie "Skin Wars" mit der Schauspielerin Rebecca Romijn geht in die dritte Staffel. Gesucht wird wieder der ultimative Bodypainting-Champion.



Zwölf der weltbesten Künstler kämpfen in der dritten Staffel der Serie "Skin Wars" wieder um den Titel des Bodypainter-Champions. Moderiert wird die ungewöhnliche Casting-Show wieder von der Schauspielerin Rebecca Romijn. Die Arbeit bewerten wird eine Jury aus den Bodypainting-Stars Robin Slonina und Craig Tracy sowie dem Entertainer RuPaul.