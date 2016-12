Sky 1: Der Kampf um die Top Ten bei "Masterchef" hat begonnen

Bei der Koch-Show "Masterchef" auf Sky 1 geht es rasant in Richtung Finale. Die verbliebenen elf Kandidaten kämpfen um die Top Ten. Zu Gast ist Spitzenkoch Thomas Imbusch.



Am Montag startet die siebte Folge der Koch-Sendung "MasterChef", die exklusiv bei Sky 1 zu sehen ist. Nachdem zuletzt die Kandidaten Pedram und Marcel am Urteil der Jury um Star-Koch Ralf Zacherl scheiterten, geht es jetzt für die Teilnehmer um den Einzug in die Top Ten.