Sky 1: Jennifer Weist nimmt in "X Factor"-Jury Platz

Wer sind die talentiertesten Musiker? Das will Sky 1 in der Musikshow "X Factor" herausfinden. Die bisher ausschließlich aus männlichen Mitstreitern bestehende Jury, bekommt weibliche Unterstützung.



Nach außergewöhnlichen Musik-Talenten wird ab 27. August bei Sky 1 gesucht. Ob die neuste "X Factor"-Jurorin dabei den Rockröhren unter den Kandidaten den Vortritt lässt? Immerhin ist Jennifer Weist die Frontfrau der deutschen Rockband Jennifer Rostock.