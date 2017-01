Sky 1: "MasterChef"steuert aufs Finale zu

Bei "MasterChef" nähert sich das Finale. Nur sechs Kandidaten sind in der Kochcastingshow von Sky 1 noch übrig. Nun geht es um den Einzug ins Finale. Doch dorthin müssen sich die Kandidaten vegan kochen.



In der vorletzten Folge der Koch-Show "MasterChef" von Sky 1 sind lediglich sechs Kandidaten übrig. Nun müssen sie sich ins Finale kochen.

Doch hier sehen sie sich einer etwas anderen Herausforderung gegenüber. Die Aufgabe von Meisterkoch und Gast-Juror Attila Hildemann: Sie müssen die Jury mit veganen Gerichten und somit völlig

ohne tierische Produkte überzeugen. Wem das nicht gelingt, der muss die Show verlassen.