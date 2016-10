Sky 1: "Mitfahr-Randale" zeigt den Alptraum auf Rädern

Mit Sky 1 will der Pay-TV-Anbieter Sky ein neues Flaggschiff in seinem Sender-Portfolio etablieren und vor allem Entertainment-Fans bedienen. Mit dem eigenproduzierten Format "Mitfahr-Randale" will Sky dabei für den abgefahrensten Trip sorgen.



Sky sorgt für den größten Alptraum auf Rädern. Für seinen Entertainment-Sender Sky 1, der ab 3. November in Deutschland und Österreich starten soll, scheut der Pay-TV-Anbieter keine Mühen, um ein neues Flaggschiff in seinem Portfolio zu etablieren. Beste Unterhaltung in Form von Shows und Serien soll der Zuschauer bei Sky 1 erleben, darunter auch Eigenproduktionen. Noch vor dem Start des Entertainer-Senders kündigt das Unterföhringer Unternehmen nun die ersten Formate an.