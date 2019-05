Sky 1: Staffel 10 von "Modern Family" als Deutschland-Premiere

Die TV-Patchwork-Familie aus einem amerikanischen Kleinstädtchen ist zurück. In der zehnten Staffel "Modern Family" wird wieder gelacht, gestritten und gemeinsam die Abenteuer des Alltags bestritten.



Die sympathische Familie um Jay Pritchett geht in eine neue Runde! Am 20. Juni läutet Sky 1 die mittlerweile zehnte Staffel "Modern Family" ein. 22 neue Episoden sind dort ab dann stets donnerstags um 20.15 Uhr in deutscher Erstausstrahlung zu sehen.