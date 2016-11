Sky 1: Thriller-Serie über die einflussreichste Familie Europas

Sky 1 bringt eine neue Historien-Thrillerserie ins Programm. In "Die Medici - Herrscher von Florenz" geht es um die einst einflussreichste Familie Europas. Mit dabei ist unter anderem Dustin Hoffmann.



Aufstieg und Fall der mächtigen Familie Medici - darum dreht sich die neue Thrillerserie bei Sky 1. "Die Medici - Herrscher von Florenz" zeigt die Geschichte der Medicis im Florenz des 15. Jahrhunderts. Die Serie ist starbesetzt. Mit dabei sind unter anderem Richard Madden, bekannt aus "Game of Thrones" und Dustin Hoffman.