Sky 1: Zweite Episode der erfolgreichen Show "MasterChef"

Schweiß, Tränen und unbändige Freude versprechen die Duelle, die es in der zweiten Folge der deutschen Ausgabe von "MasterChef" zu sehen gibt. Die weltweit erfolgreichste Kochshow zeigt der Pay-TV-Anbieter Sky auf seinem neuen Entertainment-Flaggschiff Sky 1.



Auch in der zweiten Folge von "MasterChef" soll es heiß hergehen: Für die verbliebenen Kandidaten geht es in direkten Duellen um den nächsten Schritt zum "MasterChef". In der ersten Episode der Koch-Casting-Show, die der Pay-TV-Anbieter Sky auf seinem neuen Entertainment-Flaggschiff Sky 1 zeigt, konnten 40 Kandidaten die "MasterChef"-Jury mit Ralf Zacherl, Sybille Schönberger und Justin Leone von ihrem Kochtalent überzeugen und durften in die nächste Runde einziehen.