Sky 1 auf Astra aufgeschaltet

Der neue Unterhaltungssender von Sky Deutschland, Sky 1, hat am Dienstag sowohl in der HD- als auch der SD-Variante auf der Satellitenposition Astra 19,2 Grad Ost aufgeschaltet. Dies sorgt für eine Verschiebung von bisherigen Senderpaketen.



Mit dem Ende von AXN Deutschland am Montagabend bei Sky ist der Weg frei für Sky 1. Der Unterhaltungssender des Pay-TV-Anbieters hat am Dienstag auf der beliebten Satellitenposition Astra 19,2 Grad aufgeschaltet.