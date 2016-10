Sky 1 bringt Eigenproduktion "Hooten & The Lady" an den Start

Mehr Eigenproduktionen für Sky 1: Der neue Flaggschiff-Sender des Pay-TV-Anbieters setzt mit "Hooten & The Lady" auf eine weitere Eigenproduktion, die dem Zuschauer Abenteuer und Action verspricht.



Die britische Actionserie "Hooten & The Lady" setzt auf Abenteuer und Action und Darsteller wie Michael Landes ("Apartment 23"), Ophelia Lovibond ("Guardians of the Galaxy") und Jane Seymour ("Dr. Quinn", "James Bond"). Der neue Flaggschiff-Sender Sky 1 nimmt die britische Abenteurerserie ab dem 29. November ins Programm und zeigt daraufhin immer dienstags um 20.15 Uhr eine neue Folge. Die acht Episoden umfassende erste Staffel kann zudem über Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket verfolgt werden.