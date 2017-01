Sky 1 bringt britische Sitcom "Yonderland" nach Deutschland

Die Macher der Hit-Serie "Horrible Stories" melden sich mit einer neuen Sitcom in Monty-Python-Manier zurück. "Yonderland" startet in Deutschland exklusiv bei Sky 1.



Sky 1 zeigt die skurrile britische Sitcom "Yonderland". Die Serie dreht sich um die gelangweilte Hausfrau Debbie Maddox, gespielt von Martha Howe-Douglas. Ihre Zwillinge sind eingeschult und das Hausfrauen-Dasein gibt wenig her. Zum Glück gibt es den kleinen Elf, gespielt von Mathew Baynton, der im Küchenschrank lebt.