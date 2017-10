Sky 1 feiert "Babylon Berlin" als Serienerfolg

Einen großen Erfolg verzeichnet Sky derzeit mit der Serie "Babylon Berlin", deren Auftakt die 1-Millionen-Zuschauer-Marke nach nur sechs Tagen geknackt hat.



Der Pay-TV-Anbieter Sky feiert derzeit eine seiner neuesten Serienentwicklungen. Die Rede ist von "Babylon Berlin", einer Serie, die bereits nach sechs Tagen die 1-Millionen-Zuschauer-Marke durchbrochen hat. Für Sky, so die Verantwortlichen, sei dies der zweiterfolgreichste Serienstart auf einem Sky-Sender. Premiere feierte die Serie "Babylon Berlin" am Freitagabend, bis Mittwochabend schalteten insgesamt 1,19 Millionen Zuschauer für die Auftaktepisode ein.