"Sky 1 meets... Das große Musik-Event am Brandenburger Tor"

Sky Deutschland ist offizieller Partner der Feierlichkeiten zur Deutschen Einheit vom 1. bis 3. Oktober in Berlin. In diesem Rahmen findet die Sendungsaufzeichnung von "Enjoy the Show - Sky 1 meets... Das große Musikevent am Brandenburger Tor" statt.