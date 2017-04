Sky 1 schleust Promis bei Miss-Wahlen ein

Bei der neuen Sky Eigenproduktion "Miss Wildcard – Beauties undercover" werden vier Promis bei Miss-Wahlen eingeschleust. Darunter sind nationale und internationale Misswahlen wie "Miss Kirschblüte" in Golmbach oder "Miss Comic Con" in Liverpool.



"Miss Wildcard – Beauties undercover" ist eine neue Eigenproduktion von Sky. Darin nehmen vier prominente Frauen an unterschiedlichen Schönheitswettbewerben überall auf der Welt teil. Darunter sind wirklich skurrile Veranstaltungen wie die "Miss Comic Con" in Liverpool, die "Miss Mittelalter" in Dortmund, die "Miss Burlesque" bei Florenz oder die "Miss Klingon" in Atlanta.