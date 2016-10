Sky 1 startet Sendebetrieb mit Kochshow

Nach seinen UHD-Sender startet der Pay-TV-Anbieter Sky am Donnerstag mit Sky 1 sein neues Flaggschiff für Entertainment. Zum Start zeigt Sky 1 die internationale Erfolgskochshow "Masterchef".



Innherhalb der letzten Wochen hat der Pay-TV-Anbieter Sky

mit Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport UHD gerade zwei neue Sender an den Start gebracht, nach dem Sport legt das Unterföhringer Unternehmen nun mit Unterhaltung nach und startet am Donnerstag Sky 1. Der Startschuss für den neuen Entertainment-Sender fällt 20.15 Uhr. Zur besten Sendezeit nimmt Sky 1 den regulären Sendebetrieb auf und zeigt die erste Episode der internationalen Erfolgskochshow "Masterchef" mit den Sterneköchen Ralf Zacherl, Sybille Schönberger und Sommelier Justin Leone in der Jury. Danach gibt es ab 22.05 Uhr die erste Folge der elften Staffel von "Supernatural zu sehen".