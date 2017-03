Sky 1 zeigt düstere Dramedy "You, Me and the Apocalypse"

Weltuntergangsstimmung bei Sky 1. Der Sender zeigt ab Ende April die rabenschwarze Dramedy "You, Me and the Apocalypse".



Wer schwarzen Humor liebt, der wird ab Freitag, den 28. April, gewiss einschalten, wenn Sky 1 den Auftakt der Dramedy "You, Me and the Apocalypse" um 21.05 Uhr ausstrahlt. Zur Verfügung steht der Weltuntergang in Serie ebenfalls über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket.