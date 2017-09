Sky 1 zeigt zweite Staffeln von "Shooter" und "Vice Principal"

Sky 1 gibt seine nächsten Serien-Highlights bekannt. Im Oktober geht es mit den Geschichten von "Shooter" und "Vice Principals" jeweils in der zweiten Staffel weiter.



Im Oktober lockt Sky 1 mit der Rückkehr der Actionserie "Shooter". Die acht neuen Folgen der zweiten Staffel starten im TV mit Doppelfolgen am 8. Oktober um 20.15 Uhr. Dann gibt es ein Wiedersehen mit Ryan Phillipe als Bob Lee Swagger. Die Episoden stehen ferner via Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket am Tag der Ausstrahlung zur Verfügung.