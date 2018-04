Sky & ARD: "Babylon Berlin" - auch 3. Staffel wird gefördert

Die Filmförderung wird auch die dritte Staffel von ARD und Sky in Auftrag gegebenen Serie mitfinanzieren.



Auch die dritte Staffel der historischen Krimiserie "Babylon Berlin" wird aus dem Topf der Filmförderung mitfinanziert: 1,7 Millionen Euro trägt das Medienboard Berlin-Brandenburg zur Produktion der acht Episoden bei, die insgesamt einen zweistelligen Millionenbetrag kosten wird. "Babylon Berlin macht süchtig", sagte Medienboard-Geschäftsführerin Kirsten Niehuus am Donnerstag in Potsdam.