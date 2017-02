Sky-ARD-Koproduktion "Babylon Berlin" startet im Oktober

Die erste Zusammenarbeit von Bezahl- und öffentlich-rechtlichen Sendern gilt schon jetzt als eine der aufwendigsten und teuersten deutschen Produktionen aller Zeiten. Die Beststeller-Verfilmung "Babylon Berlin" soll im Herbst bei Sky, 2018 in der ARD zu sehen sein.



Die ersten Ausschnitte zeigen Action, Sex, Verbrechen und 20er-Jahre-Flair: Die mit Spannung erwartete deutsche Fernsehserie "Babylon Berlin" wird ab dem 13. Oktober (20.15 Uhr) beim Abo-Sender Sky Atlantic zu sehen sein. Dort läuft sie in Doppelfolgen, auch im Netz ist sie dann erhältlich. Im Ersten ist die Ausstrahlung Ende 2018 geplant. Das kündigten die Sender am Mittwochabend in Berlin an. Es gibt bislang 16 Episoden, die jeweils 45 Minuten lang sind.