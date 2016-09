Sky: Alle Spiele der UEFA Europa League live

Die UEFA Europa League wird 2016/17 zum ersten Mal komplett bei Sky übertragen. Der Sender zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs live.



Der Sender Sky zeigt alle Spiele der UEFA Europa League 2016/2017 live. Am Donnerstag startet die neue Saison der Liga. Mit dem FC Schalke 04 und dem 1. FSV Mainz 05 nehmen zwei deutsche Mannschaften an der Gruppenphase teil. Aus Österreich starten mit Rapid Wien, Austria Wien und dem FC Salzburg gleich drei Teams. Die Begegnungen der deutschen und österreichischen Vereine werden wahlweise als Einzelspiele und in der Sky-Konferenz übertragen. Alle anderen Partien sind für Abonennten des Sky-Sport-Pakets auf sky.de im Livestream verfügbar.