Sky Apps ab 1. April in der ganzen EU abrufbar

Die Apps Sky Go, Sky Ticket und Sky Go sind ab Ostern im gesamten EU-Gebiet verfügbar. Möglich macht dies die neu eingeführte EU-Portabilitätsverordnung.



Ab Ostersonntag, 1. April, haben Sky Kunden die Möglichkeit, Sky Go, Sky Kids und Sky Ticket in der gesamten Europäischen Union zu nutzen. Damit können Sky Kunden im Urlaub Bundesliga oder UEFA Champions League, eine Folge ihrer Lieblingsserie oder die aktuellsten Hollywoodblockbuster anschauen.



Dr. Eva Flecken, Direktorin für Auslandsangelegenheiten bei Sky Deutschland: "Dass unsere Kunden Sky Go, Sky Kids und Sky Ticket jetzt jederzeit auf ihren mobilen Endgeräten in ganz Europa nutzen können, verdanken wir der EU-Kommission."