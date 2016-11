Sky Arts HD: Neues Kunstmagazin mit Kat Kaufmann

Mit "Kunst.Stoff" präsentiert Sky Arts HD eine neue deutsche Eigenproduktion. Musiker Christopher von Deylen und Schriftstellerin Kat Kaufmann sollen das Format moderieren.



Bei "Kunst.Stoff" sollen viele kontroverse Diskussionen entstehen. Denn das neue Kunstmagazin bei Sky Arts HD will mutig und provokant sein. Die Moderatoren Christopher von Deylen und Kat Kafumann wollen die Zuschauer mit auf eine Reise nehmen, bei der Kunst offen hinterfragt wird.