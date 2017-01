Sky Arts HD startet neue Eigenproduktion

Sky Arts HD wagt sich in Deutschland und Österreich an eine neue Eigenproduktion: "Mix up Art" nennt sich das Vorhaben, bei dem ein VIP und ein Künstler aufeinander treffen, um etwas völlig Neues zu erschaffen.



Bereits ab dem 7. Februar können Zuschauer in Deutschland und Österreich immer dienstags ab 21.00 Uhr verfolgen, wie bei Sky Arts HD völlig neue Kunstwerke entstehen. Doch "Mix up Art" ist noch mehr: Es handelt sich dabei um ein Experiment. Innerhalb von 48 Stunden sollen jeweils ein Künstler und ein VIP, die sich noch nie zuvor begegnet sind und auch sonst keinerlei Gemeinsamkeiten haben, gemeinsam ein Kunstwerk erschaffen. Meldungen zu diesem Thema

Kommt am Ende tatsächlich Kunst dabei heraus? Das lassen zumindest die Künstler erhoffen, deren Namen bereits angekündigt wurden: Aktionskünstler Flatz und Schauspielerin Christine Neubauer, Künstlerin Betty Mü und Karikaturist Arno Funke alias Kaufhauserpresser Dagobert sowie Künstler Clemens Brocker und Schönheitschirurg Prof. Werner Mang.

