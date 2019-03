Sky Arts HD wird abgeschaltet - bald bei Sky Q

Die lineare Ausstrahlung von Sky Arts HD endet in nicht einmal drei Wochen. Der Kultursender wird jedoch in Sky Q weitergeführt.



Ab 3. April wird Sky Arts zu einem On-Demand-Angebot für Kunst- und Kulturprogramm. Der Sender ist von da an exklusiv über den Streamingservice Sky Ticket, auf Sky Q und für Sky-Kunden mobil auch über Sky Go verfügbar. Die lineare Verbreitung von Sky Arts über Satellit läuft noch bis einschließlich 2. April.