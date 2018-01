Sky Arts gedenkt David Bowie mit Doku über Hansa Studios

Mit "Hansa Studios: By the Wall 1976-90" wird bei Sky Arts an David Bowie erinnert. Anlass für die Dokumentation, die die Zuschauer in die Geschichte der Hansa Studios mitnimmt, ist der Todestag der Popikone.



2016 ist Musiker David Bowie verstorben, am 10. Januar jährt sich der Todestag, an dem Sky Arts dem Musiker gedenken will. Das tut der Sender in Form der Dokumentation "Hansa Studios: By the Wall 1976-90".