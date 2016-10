Sky Arts präsentiert zweite Staffel von "Master of Photography"

Um 150.000 Euro und den Titel "Bester Fotograf Europas" geht es in der Sky-Arts-Eigenproduktion "Master of Photography". Im Frühjahr startet Sky die zweite Staffel der Show und sucht Bewerber.



Sky Arts geht mit seiner Wettbewerbsshow "Master of Photography" in die zweite Runde. Wie der Sender bekannt gab, soll die zweite Staffel im Frühjahr 2017 erscheinen. "Master of Photography" ist ein europäischer TV-Wettbewerb für Fotografen, der zeitgleich in Italien, Großbritannien, Irland, Deutschland und Österreich ausgestrahlt wird. Bis zum 7.November können talentierte Fotografen aus ganz Europa sich bewerben.