Sky Arts zeigt die Berliner Hansa Studios im Laufe der Zeit

Anlässlich des 1. Todestages von David Bowie zeiht Sky Arts eine Dokumentation über die Hansa Studios, in denen Bowie seine berühmte Berlin Trilogie und ins Besondere den symbolischen Kultsong "Heroes" (1977) produzierte.



Am 10. Januar um 20.15 Uhr können die Zuschauer in "Hansa Studios: By the Wall 1976-90" die bewegte Geschichte eines der weltweit bedeutendsten Musikstudios sehen. Der Gebäudekomplex Köthener Straße 38 mit seinem Meistersaal war lange Zeit Anziehungspunkt für nationale und internationale Künstler.