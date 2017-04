Sky Atlantic HD: Die fünfte Staffel "House of Cards" ab Mai

Ende Mai startet auf Sky Atlantic HD die fünfte Staffel von "House of Cards" in englischer und deutscher Sprache. Gerüchte besagen, es könnte das Ende für Frank Underwood werden.



In der neuen Staffel von "House of Cards" bleibt alles beim Alten. Frank Underwood und Gattin Claire sind immer noch in Amt und Würden. Mehr zum Inhalt ist bisher noch nicht bekannt. Allerdings gibt es Gerüchte, die besagen, dass Frank in dieser Staffel umgebracht werden soll, und zwar von seiner Ehefrau. Ob die Gerüchte sich bewahrheiten, dürfen die Zuschauer selbst herausfinden.