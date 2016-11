Sky Atlantic HD: Dramaserie um einen Kindermörder im Kloster

Eigentlich hat der Kindermörder Guy Béranger seine Haft abgesessen. Doch zum Entsetzen der Bewohner soll er seine restliche Bewährungsstrafe in einem Kloster verbringen. Darum dreht sich die neue Dramaserie "Publiy Enemy" bei Sky Atlantic HD.



Bei Sky Atlantic HD startet einen neue Serie mit dem Titel "Public Enemy". Der "öffentliche Feind" der Serie ist ein verurteilter Kindermörder. Vor 20 Jahren hatte Guy Béranger aus mystischen, neo-religiösen Gründen fünf Kinder ermordet. Nachdem er seine Haftstrafe abgesessen hat, soll er in einem Kloster in den Ardennen seine Bewährung verbringen - zum Entsetzen der Bewohner des Ortes.