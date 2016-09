Sky Atlantic HD startet 4. Staffel der "Masters of Sex"

Am Mittwoch kehren die "Masters of Sex" wieder auf die Bildschirme zurück. Sky Atlantic HD zeigt die neuen Folgen der vierten Staffel als Deutschlandpremiere.



Zwölf neue Folgen der Serie "Masters of Sex" stehen derzeit an. Diese vierte Staffel zeigt Sky Atlantic HD ab Mittwoch als TV-Premiere immer um 21.00 Uhr. Wer zunächst die Staffel eins bis drei aufholen möchte, kann dies mit den Sky Box Sets über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket tun. Die Originalfassung der vierten Staffel steht aktuell stets montags kurz nach der US-Ausstrahlung per Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zur Verfügung.