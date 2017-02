Sky Atlantic HD zeigt belgische Thriller-Serie "The Break"

Auf Sky wird es düster: Der Pay-TV-Sender zeigt ab April zehn Episoden von "The Break - Jeder kann töten". Die belgische Thrillerserie spielt vor der Kulisse der Ardennen.



Auf Sky Atlantic HD ist die belgische Thrillerserie "The Break - Jeder kann töten" ab dem 12. April immer mittwochs um 21 Uhr zu sehen. Parallel dazu sind die Episoden jeweils auch auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket verfügbar.