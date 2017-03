Sky Atlantic startet neue Comedy-Serie "Insecure"

"Insecure" ist eine neue Comedyserie auf Sky Atlantic HD, die sich um zwei afro-amerikanische Frauen aus Los Angeles dreht. Ernste Themen wie Alltagsrassismus spielen dabei ab März eine genauso große Rolle wie das Privatleben der Hauptfiguren.



Die HBO-Comedyserie läuft ab 8. März immer mittwochs auf Sky Atlantic HD. Die Schöpferin von "Insecure" ist Issa Rae, die gleichzeitig auch die Serie produziert und eine der beiden Hauptrollen spielt.