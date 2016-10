Sky Atlantic zeigt ausgezeichnete belgische Serie "Public Enemy"

Im November präsentiert Sky die Dramaserie "Public Enemy" exklusiv auf Sky Atlantic HD. In der belgischen Serie wandert ein Kindermörder auf Bewährung ins Kloster.



In Belgien zeigte sich "Public Enemy" bereits von Erfolg geprägt. Nun schafft die belgische Serie auch den Sprung nach Deutschland. Ab dem 24. November um 21.00 Uhr zeigt Sky das mit dem "Coup de Coeur"-Award prämierte Drama exklusiv auf Sky Atlantic HD. Ferner stellt der Pay-TV-Anbieter die zehn Episoden parallel zur Ausstrahlung immer donnerstags auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zur Verfügung.