Sky: "Babylon Berlin" weiter auf Rekordkurs

Die am 13. Oktober gestartete Serie "Babylon Berlin" befindet sich weiter auf Erfolgskurs. Die ersten sechs Episoden der Folge wurden von 2,22 Millionen Menschen gesehen.



Nach 905.000 Zuschauerkontakten am ersten Ausstrahlungswochenende sahen 882.000 Zuschauer die Episoden am vergangenen Wochenende. Hinzu kommen noch einmal 1,09 Millionen Zuschauerkontakte, die non-linear über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket verfügbar sind, informierte der Pay-TV-Anbieter am Mittwoch.