Sky: Bundesliga-Konferenz mit erneutem Allzeit-Rekord

Die Bundesliga auf Sky bleibt in dieser Saison auf Rekordjagd. Nur eine Woche hatte der bisherige Rekordwert der samstäglichen Bundesliga-Konferenz Bestand und wurde an diesem Wochenende erneut übertrumpft.



1,84 Millionen Zuschauer sahen die Konferenz und Einzelspiele linear und via Sky Go am Samstagnachmittag. 1,73 Millionen davon sahen die Konferenz daheim an den TV-Bildschirmen, der Rest im Netz. Der Pay-TV-Anbieter erzielte damit einen neuen Allzeit-Höchstwert.