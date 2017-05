Sky: "Buschi" geht mit "Eine Liga für sich" in die zweite Runde

Erst vergangene Woche beendete Frank Buschmann die erste Staffel der Sport-Comedy-Show "Eine Liga für sich – Buschis Sechserkette" mit der zehnten Folge. Der Sky-Moderater, der meist "Buschi" genannt wird, soll laut Sky aber schon im August mit der zweiten Staffel zurück sein.



Auch seine beiden Teammitglieder Panagiota Petridou und Matze Knop werden wieder mit dabei sein, verspricht der Sender am heutigen Mittwoch. Am Donnerstag, dem 24. August fällt um 20.15 Uhr auf Sky1 der Startschuss für die neue Staffel der Show. Auch auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticke können Fans "Buschi" auch sehen.