Sky: Capristo, Anders und Co. trällern bei Xaviers Wunschkonzert

In der fünften Ausgabe der der Show des Sängers Xavier Naidoo können Sky-Zuschauer Künstler wie Mandy Capristo und Thomas Anders live sehen. Mit jeweils fünf Songs reisen vier Gäste in die Show, um zu singen.



Am 6. Oktober geht die Musiksendung "Xaviers Wunschkonzert Live" auf Pay-TV-Sender Sky in die fünfte Runde. Um 20.15 Uhr treffen dort wieder deutsche Musikstars aufeinander. In dieser Episode sind Gregor Meyle, Kai Wingenfelder, Thomas Anders und Mandy Capristo bei Xavier Naidoo zu Gast.