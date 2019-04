"Sky Cinema Animation HD": Ostern wird zum Animationsfest

Auf dem Sendeplatz von Sky Cinema Family nistet sich elf Tage lang ein Pop-Up-Sender ein. Auf "Sky Cinema Animation HD" gibt es über das Osterfest 30 animierte Filme für die Nutzer. "Hotel Transsilvanien 3 – Ein Monster Urlaub" feiert TV-Premiere.



Zum Osterwochenende verwandelt sich der gewohnte Familienkanal von Sky zu einem Sender für Animationsfilme. Vom 18. bis zum 28. April sind bei "Sky Cinema Animation HD" Animations-Streifen wie "Ich – Einfach Unverbesserlich" (Karfreitag, 19. April, 18.35 Uhr) zu sehen.