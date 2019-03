"Sky Cinema Comic-Helden HD" startet am Freitag mit Deadpool 2

Von 8. bis 17. März zeigt Sky auf dem Pop-up-Channel "Sky Cinema Comic-Helden HD" etwa 30 Comic-Verfilmungen rund um die Uhr.



Mit dabei: Viele "Batman"-Hits der letzten dreißig Jahre sowie die Gipfeltreffen "Justice League" und "Avengers: Infinity War". "Deadpool 2" feiert am 15. März seine exklusive TV-Premiere auf "Sky Cinema Comic-Helden HD".







Ein besonderes Highlight für alle Comic-Fans bietet "Sky Cinema Comic-Helden HD" mit der "Blade"-Trilogie. Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien hat die Uncut-Version von "Blade" vom Index genommen. Somit kann diese deutlich längere Kinofassung nun im Fernsehen mit FSK 18 ausgestrahlt werden. 9 Minuten mehr Action mit Wesley Snipes als Daywalker auf einem blutigen Rachetrip.

Auf "Sky Cinema Comic-Helden HD" laufen nun "Sin City" und "Sin City 2: A Dame to Kill For” genauso wie die Batman-Hits "Batman" und "Batmans Rückkehr" von Tim Burton, sowie "Batman Forever", "Batman & Robin" und Christopher Nolans meisterhafte Trilogie "Batman Begins", "The Dark Knight" und "The Dark Knight Rises". Die neuesten DC-Blockbuster "Wonder Woman", mit der wunderbaren Gal Gadot als weiblicher Heldin, und "Justice League" sind ebenfalls dabei.







Auch die aktuellen Marvel-Hits gehören zum Aufgebot des PopUp-Kanals: Etwa der letzte "Spider-Man: Homecoming" und viele seiner Vorgänger. Außerdem der Mega-Hit "Avengers: Infinity War", in dem erstmals Iron Man & Co. mit den Guardians of the Galaxy zusammen kommen. Und der außergewöhnliche "Black Panther", der in diesem Jahr als erster Superhelden-Blockbuster überhaupt für den Oscar als "Bester Film" nominiert war und drei Oscars gewinnen konnte.



"Sky Cinema Comic-Helden HD" läuft von 8. bis 17. März und ersetzt in dieser Zeit Sky Cinema Hits. Alle Filme sind auch via Sky Ticket abrufbar.