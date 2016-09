Sky Cinema Family HD bringt Filmvielfalt linear und on Demand

Während AXN von der Sky-Plattform verschwindet, startet der deutsche Bezahlsender mit Sky Cinema Family HD am Donnerstag einen Familiensender, der zahlreiche Highlights für Groß und Klein bereithält. Zum Sendestart des neuen Senders bekommen die restlichen Sky-Filmkanäle ein neues Markendesign.



Der deutsche Pay-TV-Anbieter Sky baut sein Senderportfolio um: Während AXN von der Bezahlplattform verschwindet, bringt das Unterföhringer Unternehmen nach Sky Arts HD innerhalb kürzester Zeit einen weiteren eigenen Kanal an den Start. So bereichert ab Donnerstag auch ein Familiensender die Sky-Cinema-Familie. Sky Cinema Family HD geht in Deutschland und Österreich in den offiziellen Sendebetrieb.