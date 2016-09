Sky Cinema Family HD nimmt Sendebetrieb auf

Der deutsche Pay-TV-Anbieter Sky will sich fernab des Sports breiter aufstellen und hat neue Zielgruppen in den Blick: Nach Sky Arts HD schickt der Bezahlanbieter mit Sky Cinema Family HD einen Familiensender an den Start.



Der Pay-TV-Anbieter Sky will sich breiter aufstellen und sich auch fernab des Sports stärker positionieren, um so auch neue Zielgruppen zu bedienen. Nach dem Start des Kultursenders Sky Arts HD widmet sich der Bezahlanbieter Familien und bringt am heutigen Donnerstag Sky Cinema Family HD an den Start. Los geht es mit dem brandneuen Programm 18.30 Uhr, wobei Sky den Sendestart mit der deutschen TV-Premiere von "Hotel Transsilvanien 2" feiert, ab 20.15 Uhr gibt es die "Minions".