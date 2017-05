Sky Cinema HD verkündet gute Quoten

Der Spielfilm-Kanal Sky Cinema HD konnte in den vergangenen Tagen die besten Zahlen im laufenden Kalenderjahr erzielen. Hauptverantwortlich hierfür waren vor allem zwei Science-Fiction-Filme.



Mit der TV-Premiere von "Independence Day: Die Rückkehr" erzielte Sky Cinema HD den besten Start eines Spielfilms im Programm des laufenden Kalenderjahrs. Insgesamt 430.000 Zuschauer schalteten ein, als Roland Emmerichs Actionfilm das erste Mal auf dem Pay-TV-Sender lief.