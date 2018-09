"Sky Cinema Harry Potter HD" soll wieder Zuschauer verzaubern

Nach dem riesigen Erfolg des Pop-up-Senders "Sky Cinema Harry Potter HD" vor zwei Jahren erlebt dieser im November ein Revival. Zur Einstimmung auf den Kinostart von "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen" zeigt der Sender von 2. bis 18. November alle bisherigen Filme der Wizarding World.



Siebzehn Tage lang präsentiert "Sky Cinema Harry Potter HD" alle Filme des Fantasy-Epos rund um die Uhr. Von "Harry Potter und der Stein der Weisen" und "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" über "Harry Potter und der Gefangene von Askaban" und "Harry Potter und der Feuerkelch" bis hin zu "Harry Potter und der Orden des Phönix", "Harry Potter und der Halbblutprinz" sowie "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes: Teil 1" und "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes: Teil 2". Auch der letzte Blockbuster "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" ist natürlich mit dabei.