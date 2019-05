"Sky Cinema Spider-Man HD" startet zur TV-Premiere von Venom

Auf "Sky Cinema Spider-Man HD" laufen von 17. bis 23. Juni viele große Filmabenteuer rund um die Uhr. Highlight: Die brandaktuelle Comic-Verfilmung "Venom", die am 16. Juni ihre exklusive TV-Premiere auf Sky Cinema feiert.



Der Superheld Spider-Man bekommt bei Sky einen eigenen Sender. Hier laufen im Juni sechs Filme des Super-Spinnen-Mans plus die neueste Verfilmung.