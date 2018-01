Sky Cinema Superhelden HD: Comic-Helden im Anflug

Der Sky Pop-up-Sender widmet sich den Comic-Helden. Eine Woche lang tummeln sich bei Sky Cinema Superhelden HD "The Wolverine", "X-Men", "Iron Man" und Co.



Comic-Fans kommen vom 29. Januar bis 4. Februar bei Sky Cinema Superhelden HD voll auf ihre Kosten. Nächste Woche toben sich bei dem Pop-up-Sender das "Who-is-who" der Comic-Charaktere aus.